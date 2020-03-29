Москва, , 17:18 — REGNUM В Москве призвали жителей ограничить свои прогулки на парковых территориях, об этом 29 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Во избежание заражения коронавирусной инфекцией просим ограничить свое пребывание на парковых территориях. Избегайте длительных прогулок и мест скопления людей», — гласит надпись на табличке, приклеенной на заборе одного из столичных парков.

Авторы призыва также рекомендуют людям соблюдать «социальную» дистанция, которая составляет ровно два метра.

Напомним, число зараженных коронавирусом в российской столице превысило 1 тыс. человек, по всей стране количество инфицированных превышает 1 тыс. 500 человек. Восемь человек скончались.