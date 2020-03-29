Москва, , 17:11 — REGNUM В Москве 29 марта зафиксирована самая высокая дневная температура для этого дня с момента метеонаблюдений, столбики термометров поднялись до отметки 17,4 °С. Об этом 29 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Рекорд побит сегодня в Москве. В 2007 году он был +16,5 °С — это за все 142 года метеонаблюдений. Сегодня, 29 марта, зафиксировано +17,4 °С, но не исключено, что она ещё подрастет», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Метеоролог отметил, что вчера также был побит температурный рекорд в Москве, однако, последующие дни будут менее теплыми.

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Напомним, в субботу 28 марта в Москве днем термометр на метеостанции ВДНХ в 13 и 15 часов показал 17,2°С. Это выше прежнего абсолютного максимума дня, который составлял 15,3 ° С и был зафиксирован в 2007 году.

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