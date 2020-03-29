Оренбург, , 16:53 — REGNUM Режим повышенной готовности, введённый из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, нарушили более ста предпринимателей в Оребурге и Оренбургской области. Об этом 29 марта сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Instagram.

Губернатор выразил сожаление в связи с тем, что далеко не все бизнесмены в регионе соблюдают рекомендации и требования о мерах противодействия распространению коронавируса. За сутки в городах Оренбурге и Орске выявлено более 110 нарушений режима повышенной готовности.

В связи с нарушением требований введённого в регионе режима, по обращению прокурора судом было вынесено решение о закрытии сетевой супермаркета строительных товаров «Леруа Мерлен». Информация о других нарушителях режима была отправлена в Роспотребнадзор.

Паслер предупредил всех нарушителей требований режима повышенной готовности об ответственности вплоть до запрета на работу на срок до 90 дней. Паслер обратился к жителям региона с просьбой ответственно отнестись к здоровью своему и окружающих людей и провести дни с 28 марта по 5 апреля дома, по возможности не выходя на улицу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Оренбургской области зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, из них один случай летального исхода.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге умер заражённый коронавирусом мужчина