Москва, , 16:45 — REGNUM Около 40% зараженных коронавирусом в Москве и подключенных к искусственной вентиляции легких (ИВЛ) моложе 40 лет, об этом 29 марта сообщили в московском штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Доля пациентов, подключенных к ИВЛ в возрасте до 60 лет составляет 64%, данные показатели аналогичны данным в иностранных государствах.

Напомним, на сегодняшний день число инфицированных коронавирусной инфекцией в Москве превысило 1 тыс. человек. Около половины заразившихся — молодые люди в возрасте до 64 лет.