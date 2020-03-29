Оренбург, , 16:38 — REGNUM В Оренбургской области более 100 предпринимателей оказались нарушителями указа президента России о мерах по противодействию распространению коронавируса. Об этом написал губернатор Денис Паслер.

По указу, не должны работать места продажи разливных напитков и салоны красоты. Однако за 28 марта в Оренбурге нашли более 70 нарушителей, а в Орске — 48.

Бизнесмены предупреждены об ответственности. Информация о них передана в Роспотребнадзор. Если нарушители попадутся снова, то их ждёт наказание вплоть до трёхмесячного запрета на работу.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, по обращению прокурора суд постановил закрыть магазин «Леруа Мерлен».

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