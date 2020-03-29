Дамаск, , 16:46 — REGNUM Правительство Сирии вводит запрет на передвижение между провинциями в связи с распространением коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2), который продлится с 31 марта по 16 апреля. Об этом 29 марта сообщает SANA.

«Кабинет министров в рамках предпринимаемых властями мер по борьбе с распространением коронавируса принял решение о запрете на перемещение между провинциями с 18:00 вторника (31 марта)», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, запрет на передвижение между провинциями продлится в Сирии до 16 апреля.

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Напомним, ранее власти Сирии приняли решение временно остановить работу общественного транспорта по всей стране в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, начиная с 23 марта в 20:00 по местному времени.

Согласно данным мониторинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 28 марта в Сирии зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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