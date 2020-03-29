Париж, , 17:40 — REGNUM Решение поднять размер штрафов за нарушение карантинных мер, введённых из-за распространения коронавируса, приняли власти Франции. Об этом 29 марта сказано в декрете, размещённом в официальном бюллетене законодательства страны.

Данным декретом предусматривается за нарушение санитарного режима во время чрезвычайной ситуации изменение штрафа в сторону увеличения со 135 до 200 евро. При повторном нарушении штраф составит уже 450 евро вместо ранее установленных 375.

Во Франции в настоящее время объявлена третья стадия эпидемии коронавируса. С 17 марта введены жёсткие карантинные меры, предусматривающие, в том числе, ограничение на передвижение граждан. Такой режим, по решению правительства страны, будет действовать до 11 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Франции, согласно последним данным, количество заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 37 575 человек, общее число погибших от заболевания составило 2314 человек.

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