Рига, , 16:12 — REGNUM Национальная латвийская авиакомпания airBaltic специальным рейсом из Китая доставила в Ригу миллион медицинских и респираторных масок, всего 619 контейнеров, пишет портал diena.lv.

Полёт был организован по просьбе национальной медицинской Службы (NVD) Латвии. 900 000 медицинских масок и 80 000 респираторов будут направлены в медицинские учреждения страны. На следующей неделе в Ригу прибудут ещё 4 млн масок и респираторов. Представители NVD признают, что сегодня в мире наблюдается дефицит индивидуальных средств защиты, поэтому процесс их закупки не является простым. Для обеспечения поставок латвийские ведомства работают в тесном контакте с посольством Китая в Риге.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.