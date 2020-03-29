Рига, , 16:10 — REGNUM По данным Центра по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями за сутки Covid-19 выявлен в Латвии у 42 человек, общее число заболевших достигло 347, пишет портал LSM.

За 24 часа медики провели 1057 анализа, а всего в республике обследовано 13 805 людей. Олин человек выздоровел. В стационаре находится 21 человек, трое из них в тяжёлом положении.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.