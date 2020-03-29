Ханты-Мансийск, , 17:46 — REGNUM Административное дело о нарушении режима самоизоляции будет рассмотрено судом в Югре. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Дело было возбуждено в отношении женщины, проживающей в поселке Междуреченский Кондинского района. В конце февраля — начале марта женщина ездила в турпоездку на Кубу, по возвращении на родину сотрудниками Роспотребнадзора ей было предписано соблюдение режима самоизоляции. Гражданке было разъяснено, что она должна находиться дома и ни с кем не контактировать из-за угрозы распространения коронавируса.

Женщина проигнорировала все предписания и рекомендации. Находясь на карантине, она посещала районную больницу, подвергнув риску заражения множество находившихся в учреждении людей.

В отношении нарушительницы сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено административное расследование по статье о неподчинении законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа.

Дело будет рассмотрено судом 30 марта. Отмечается, что это первое дело о нарушении режима самоизоляции, которое будет рассмотрено в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке следователями в Свердловской области информации о женщине, предположительно, нарушившей режим самоизоляции после возвращения из Таиланда.

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