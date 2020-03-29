Рига, , 16:07 — REGNUM Сегодня состоится внеочередное удалённое заседание правительства Латвии, на котором будут обсуждаться меры по усилению профилактических мероприятий для борьбы с пандемией Covid-19, пишет портал nra.lv.

Планируется, что через полчаса после окончания заседания и принятия дополнительного пакета мер безопасности, состоится пресс-конференция главы кабинета Кришьяниса Кариньша, министров здравоохранения Илзе Винкеле и финансов Яниса Рейрса.

Накануне заседания, как сообщало ИА REGNUM, Илзе Винкеле не исключила введения режима карантина для отдельных населённых пунктов и прекращение автобусного сообщения между городами страны. Кроме того, возможны дальнейшие ограничения в отношении массового скопления людей на открытых пространствах.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.