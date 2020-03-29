Красноярск, , 16:05 — REGNUM В Красноярске в период карантина волонтеры благотворительного фонда «Феникс» начали доставлять продовольствия и лекарства по адресам своих подопечных, чьи семьи соблюдают режим самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Заявки фонд принимает в течение дня с 10:00 до 16:00 по местному времени. Доставка продовольствия и лекарств осуществляется в период с 19:00 до 21:00 по местному времени.

Кроме того, фонд продолжает деятльсность выездных бригад немедицинской паллиативной помощи тяжелобольным гражданам «Я выбираю жизнь».

Эти бригады оказывают немедицинскую паллиативную помощь тяжело больным и их семьям на дому, а также организациям с отделениями для лежачих больных. Бригады состоят из сиделок, волонтеров, психологов и духовных наставников. При этом в условиях пандемии фонд тщательным образом снабжает волонтеров индивидуальными средствами защиты. Несмотря на новые условия работа, фонд продолжают помогать всем своим подопечным.