Токио, , 16:13 — REGNUM Власти Японии подтвердили 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в центре для инвалидов. Об этом 29 марта сообщает телекомпания NHK.

По данным журналистов, в общей сложности число инфицированных в центре, расположенном недалеко от столицы государства, города Токио достигло 86 человек.

Напомним, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Японии составляет около 1 тыс. 800 человек, 55 человек скончались, а 404 пациентам удалось выздороветь.

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