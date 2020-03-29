Ташкент, , 16:07 — REGNUM Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось на 29 человек, сообщается 29 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики на Telegram-канале.

Также в минздраве сообщили, что семь пациентов с коронавирусной инфекцией вылечились, их отправили на реабилитацию.

Отмечается, что общее число зарегистрированных в республике случаев заболевания COVID-19 составило 133.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Узбекистане от коронавируса скончался 39-летний врач, который лечился от коронавирусной инфекции дома, не обращаясь в медицинское учреждение.

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