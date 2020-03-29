Москва, , 15:58 — REGNUM Возраст новых пациентов в Москве, у которых выявили коронавирус, составляет от 18 до 65 лет. Об этом сообщили в воскресенье, 29 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

По данным представителей штаба, за сутки в столице среди новых заболевших COVID-19 зарегистрировано 13 детей, 32 представителя старшего поколения, а также 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет.

Отмечается, что всего в городе за последние 24 часа выявили 197 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, 29 марта в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией сообщили, что за сутки в РФ скончались четыре пациента, у которых ранее подтвердился диагноз коронавирус.

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