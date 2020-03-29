Нур-Султан, , 16:01 — REGNUM За минувшие сутки в Казахстане изготовили 773 тысячи медицинских масок. Об этом заявил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев во время брифинга, сообщает Sputnik Казахстан.

По его словам, порядка 70% из этого числа масок были пошиты на предприятиях легкой промышленности, 30% — произведены фармакологическими компаниями.

Читайте также: В Казахстане приступили к разработке вакцины против коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, казахстанские ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса, на которую им понадобиться один год.