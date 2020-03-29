Анкара, , 16:48 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» члена Рабочей партии Курдистана, зараженного коронавирусной инфекцией. Об этом 29 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Турецкие солдаты Msb.gov.tr

По данным журналистов, спецоперация прошла в провинции Битлис, расположенной на юго-востоке страны, всего было убито трое повстанцев. Отмечается, что у одного из них эксперты якобы выявили коронавирус.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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