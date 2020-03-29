Караганда, Казахстан, , 16:00 — REGNUM Пять городов Карагандинской области — Караганда, Абай, Сарань, Темиртау, Шахтинск с 30 марта будут закрыты на карантин, заявил 29 марта главный государственный санитарный врач области Канат Аскаров, сообщает Today.kz.

Данные меры предприняты в связи с регистрацией в Караганде семи случаев инфицирования новым коронавирусом.

«Изучив вопросы миграции Караганды, мы видим, что 25 процентов граждан приезжают как в Караганду, так и возвращаются в города-спутники — Шахтинск, Абай, Сарань, Темиртау», — подчеркнул Аскаров отметив, что на карантин будут закрыты эти пять городов.

Жителей данных пяти городов Аскаров призвал к максимальному ограничению передвижения по городам как пешком, так и на транспорте. Также несовершеннолетним лицам запрещено передвигаться по улицам городов без сопровождения взрослых. Лицам старше 65 лет рекомендовано ограничить выход на улицу.

«Всем субъектам предпринимательства в сфере оказания услуг не допускать на объекты посетителей с проявлениями острых респираторных инфекций и ввести усиленный дезинфекционный режим», — отметил Аскаров.

Он также сообщил, что образовательный процесс с 6 апреля будет совершаться в дистанционном порядке.

Руководителям организаций независимо от форм собственности чиновник порекомендовал сократить длительность рабочего дня на два часа. А также — рассмотреть вопрос о переводе работников на дистанционную форму работы с обеспечением сохранности за ними рабочих мест и предоставлением оплачиваемых отпусков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нур-Султане на карантин были закрыты два медицинских центра.