Караганда, Казахстан, 29 марта 2020, 16:00 — REGNUM Пять городов Карагандинской области — Караганда, Абай, Сарань, Темиртау, Шахтинск с 30 марта будут закрыты на карантин, заявил 29 марта главный государственный санитарный врач области Канат Аскаров, сообщает Today.kz.
Данные меры предприняты в связи с регистрацией в Караганде семи случаев инфицирования новым коронавирусом.
Жителей данных пяти городов Аскаров призвал к максимальному ограничению передвижения по городам как пешком, так и на транспорте. Также несовершеннолетним лицам запрещено передвигаться по улицам городов без сопровождения взрослых. Лицам старше 65 лет рекомендовано ограничить выход на улицу.
Он также сообщил, что образовательный процесс с 6 апреля будет совершаться в дистанционном порядке.
Руководителям организаций независимо от форм собственности чиновник порекомендовал сократить длительность рабочего дня на два часа. А также — рассмотреть вопрос о переводе работников на дистанционную форму работы с обеспечением сохранности за ними рабочих мест и предоставлением оплачиваемых отпусков.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нур-Султане на карантин были закрыты два медицинских центра.