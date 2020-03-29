Саратов, , 15:33 — REGNUM В Саратовской области подтвердили два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на данные регионального минздрава.

Все заразившиеся недавно прибыли из зарубежных поездок. Подчеркивается, что все они были в режиме самоизоляции, а симптомы заражения были выявлены в ходе планового осмотра. Члены семей и контактные лица инфицированных находятся под медицинским наблюдением.

Глава оперативного штаба Александр Стрелюхин в очередной раз призвал жителей региона максимально сократить число контактов и, по возможности, оставаться дома.

«К сожалению, среди жителей региона не все соблюдают правила изоляции, продолжают находиться в людных местах, не используют маски, которые уже появились в продаже сетевых магазинов», — констатировал он. При этом в социальных сетях жители Саратова жалуются, что масок в продаже найти просто невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Саратовской области было выявлено два случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет четыре человека.

Все они госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. В регионе усилены меры для предотвращения распространения инфекции: запрещены массовые мероприятия, закрыты кинотеатры, фитнес-клубы, торговые центры, рестораны и кафе.