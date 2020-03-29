Афины , , 15:36 — REGNUM Ограничения деятельности всех религиозных учреждений любых вероисповеданий и религий продлены из-за угрозы распространения коронавируса в Греции. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба правительства страны.

Все виды литургий и священнодействий во всех местах религиозного культа всех без исключения религий запрещены в интересах общественного здравоохранения. Исключение касается только церемонии похорон либо индивидуальных молитв. Но в этих случаях предписывается соблюдать все положенные защитные меры. Воскресные литургии транслируются по телевидению и в сети интернет.

Распоряжение будет опубликовано 30 марта в правительственном вестнике. Действие ограничений будет продлено до 11 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении правительством Греции ограничений на проведение религиозных служб, в том числе в православных храмах на период с 16 по 30 марта.

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