Москва, , 15:31 — REGNUM Образовательная платформа Core разработала специальный проект для школ, которые в условиях пандемии коронавирусной инфекции вынуждены перейти на удаленную систему обучения.

Не секрет, что удаленное обучение в России до последнего времени не было широко распространено, но в условиях пандемии практически все школы и высшие учебные заведения переведены на удаленный режим работы. Это значит, что учителям и ученикам нужно в короткие сроки освоить новый формат обучения.

Core разработала спейиальный проект, который поможет школам — прежде всего учителям — быстро адаптироваться к изменению формата обучения.

На платформе 2035. school преподавателей научат пользоваться CORE, GoogleDocs, Linoit, Zoom, Skype, Plickers, Quizizz, Triventy, ZipGrade, Nearpod, EdPuzzle, LearningApps, LearnisYouTube, OBS studio, Instagram, Zoom, Мираполис, Pruffme, Getcourse, Foxford, Kahoot, Liveworkssheets.

Все эти программы, приложения и сервисы помогут организовать дистанционное обучение.

Вебинары для учителей проходят с 20 марта по 7 апреля. Всего в рамках марафона «Организация дистанционного обучения» опытные методисты и педагоги проведут 12 онлайн-занятий.