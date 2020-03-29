Москва, , 15:25 — REGNUM К всероссийской акции #мывместе, которая организована в помощь людям, находящимся в зоне риска во время пандемии коронаврусной инфекции, присоединилась компания «Нестле Россия». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что с начала текущего кризиса компания реализуют значимые меры по оказанию помощи в сообществах по всему миру, где мы ведем свою деятельность.

Компания жертвует благотворительным продовольственным фондам и организациям, занимающимся доставкой продуктов питания, чтобы поддержать нуждающихся людей.

Также осуществляется поддержка партнеров, особенно из среды малого бизнеса.