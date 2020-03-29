Екатеринбург, , 15:25 — REGNUM В Свердловской области СКР проверяет пост одной из жительниц Алапаевска, опубликованный в инстаграм. В нём женщина, посетившая с семьёй Таиланд, заявила, что не подходит под самоизоляцию, хотя только недавно вернулась из Таиланда.

Как сообщает пресс-служба областного следственного управления, проверяется возможное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, а также сокрытие информации о тех обстоятельствах, которые могут создать угрозу здоровью и жизни граждан. Следователи устанавливают личность свердловчанки. Её и родственников-знакомых планируется опросить. Также предстоит решить вопрос о её направлении на медобследование.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка побывала в Таиланде. А по возвращении заявила, что карантин на неё и семью не распространяется.

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