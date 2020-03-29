Владимир, , 15:25 — REGNUM Во Владимирской области до сих пор не было выявлено случаев коронавирусом, и от новой инфекции в регионе никто не умирал. Об этом заявили в пресс-службе губернатора, комментируя публикации о смерти жителя города Коврова, причиной которого якобы стал коронавирус.

«В отдельных СМИ появилась информация о том, что причиной смерти ковровчанина стал коронавирус. Она не соответствует действительности. Призываем редакции пользоваться правдивыми официальными источниками информации, а не слухами». — говорится в сообщении.

Мужчина умер в больнице Коврова 28 марта, предположительно — от пневмонии. Он не выезжал за границу и не контактировал с заражёнными, однако медики взяли у него анализы на коронавирус и отправили на исследование. По данным «Владимирской газеты», результаты тестов должны прийти в Ковров в понедельник, 30 марта.

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