Владимир, 29 марта 2020, 15:25 — REGNUM Во Владимирской области до сих пор не было выявлено случаев коронавирусом, и от новой инфекции в регионе никто не умирал. Об этом заявили в пресс-службе губернатора, комментируя публикации о смерти жителя города Коврова, причиной которого якобы стал коронавирус.
Мужчина умер в больнице Коврова 28 марта, предположительно — от пневмонии. Он не выезжал за границу и не контактировал с заражёнными, однако медики взяли у него анализы на коронавирус и отправили на исследование. По данным «Владимирской газеты», результаты тестов должны прийти в Ковров в понедельник, 30 марта.
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