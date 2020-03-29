Москва, , 15:21 — REGNUM Информационный онлайн-портал «Ключ на старт. Космос для детей» запустила госкорпорация Роскосмос 29 марта. Ресурс доступен по адресу космосдлядетей.рф.

На портале дети могут узнать об истории освоения космоса, прослушать лекции по астрономии и небесной механике, а также ознакомиться с другими образовательными программами Роскосмоса.

«Дорогие ребята! Это просветительский проект, благодаря которому вы получите актуальную информацию и новые знания о космосе. Пространство для самообразования и выбора профессии в мире космической деятельности. Мечтайте! Создавайте! Действуйте!», — гласит описание портала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте ряд культурных площадок Москвы, включая Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, объявили о проведении виртуальных экскурсий в связи с временным закрытием площадок из-за коронавирусной инфекции.