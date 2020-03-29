Москва, , 15:10 — REGNUM В рамках проекта #МЫВМЕСТЕ победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 годов, член клуба Лидеров России «Эльбрус», эксперт Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Алена Гейдт из Москвы проводит консультации по трудовым правам для женщин с детьми в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Консультации осуществляются на бесплатной основе. Гейдт выкладывает ответы на присылаемые ей вопросы на сайте http://geydt.tilda.ws/

Кроме того, вся информация по волнующим женщин вопросам передаётся в Минтруд РФ для подготовки официальных разъяснений.

«Есть много опасений по поводу соблюдения работодателями трудовых прав в связи с вынужденными трудностями бизнеса. Особенно сложно женщинам с семейными обязанностями. Я провожу для них бесплатные консультации. Основное, что беспокоит работников сейчас: «Могут ли уволить или снизить заработную плату? Как женщинам с детьми в условиях неофициального карантина, не позволяющего взять больничный, не нарушить трудовое законодательство и не оставить детей без присмотра? Как оформить больничный на карантине без посещения клиники? Законно ли работодатели выплачивают сотрудникам 2/3 оклада?» В это непростое время очень важна информационная поддержка и я стараюсь помогать», — рассказала Алена Гейдт.

В России стартовала акция помощи людям, находящимся в зоне риска во время пандемии коронавируса —#МыВместе. Крупные компании и простые жители страны помогают и делятся своими возможностями.