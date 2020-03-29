Воронеж, , 15:09 — REGNUM Самолёт из Таиланда с 207 пассажирами — жителями 13 российских регионов, в том числе и Воронежской области — приземлился в Воронеже 29 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области.

«Температуры нет ни у кого, это значит, что все прибывшие отправляются домой на обязательную самоизоляцию. За ними регулярно будут наблюдать», — уточнили в пресс-службе.

Всех пассажиров развезут по домам спецтранспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в Воронежской области числится шесть человек, у кого коронавирус подтверждён официально.