Владимир, , 15:07 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин обратился к жителям региона и призвал их оставаться дома в течение нерабочей недели, сообщает ИА REGNUM.

«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции вы усилили режим безопасности и воздерживаетесь от посещения общественных мест. Это разумная, мудрая реакция. Нужно остановить распространение коронавируса. Для этого мной введён режим самоизоляции граждан старше 65 лет. Это возраст, в котором заражение представляет наибольшую угрозу…

Президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни. Призываю работодателей обеспечить работникам их оплату. Если не получается предоставить людям выходные, для всех, для кого это возможно, организуйте удалённую форму занятости. Успех вашего дела зависит от здоровья команды.

Всех граждан, для кого эти дни стали нерабочими, настоятельно прошу придерживаться домашнего режима. Не выходите на улицу без крайней надобности. За продуктами, в аптеку, привезти всё необходимое родным — и не более. Оставайтесь под защитой домашних стен», — сказал губернатор.

По состоянию на 29 марта во Владимирской области не зарегистрировано случаев коронавируса. В группу риска входят более 375 тысяч человек, в том числе 231,6 тыс. лиц старше 60 лет и 143,4 тыс. человек возрасте 20−59 лет, страдающих хроническими заболеваниями.

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