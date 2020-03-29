Москва, , 15:03 — REGNUM Победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 годов, руководитель проектного офиса клуба Лидеров России «Эльбрус», сооснователь XP Brew Евгения Дмитриева из Москвы в рамках акции #МЫВМЕСТЕ с командой создала площадку-агрегатор для малого и среднего бизнеса с целью обмена ресурсами — помогипредпринимателю.рф

Дмитриева и ее коллеги, будучи сами представителями малого бизнеса, также столкнулись с проблемами в период пандемии. Одна из главных сложностей — это конечно падение основных каналов продаж. Пришлось искать новые способы реализации товаров и услуг.

Сейчас Дмитриева и ее коллеги создают площадку, где предприниматели помогают друг другу ресурсами, снижают издержки и риски конкретного бизнеса.

В условиях пандемии малый бизнес оказался в зоне особого риска, так как миллионы людей находятся в режиме самоизоляции.