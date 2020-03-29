Кишинёв, , 15:07 — REGNUM В больницы Молдавии в условиях чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса не будут госпитализировать пациентов в плановом порядке. Данное решение было принято 28 марта комиссией по чрезвычайным ситуациям, сообщает 29 марта Newsmaker.md.

По данным журналистов, плановая госпитализация временно не будет осуществляться ни в какие медицинские учреждения вне зависимости от их юридической и организационной формы собственности.

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ИА REGNUM напоминает, согласно последним данным, численность инфицированных коронавирусом в Молдавии составила 231 подтвержденный случай.