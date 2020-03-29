Рязань, 29 марта 2020, 14:53 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Рязанской области по данным на 29 марта, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло трёх человек — первого заражённого выявили 19 марта.
Всего в России за последние сутки официально зарегистрировали 270 случаев коронавирусной инфекции, новые случаи заражения выявили в 26 регионах. Общее число заболевших — 1534 человек, 64 выздоровели.