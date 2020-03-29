Москва, , 14:48 — REGNUM Участник государственного конкурса «Лидеры России. Политика» Станислав Сажин из Перми организовал движение по защите врачей от заражения коронавирусной инфекцией.

Сажин организовал онлайн-штаб по борьбе с коронавирусом, через который значительная часть врачей в России получает информацию о том, как взаимодействовать с пациентами, выявлять и лечить короновирус.

Также Сажин и его команда занимаются обучением врачей, с тем чтобы они лучше понимали что это за эпидемия, как им действовать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, безопасность врачей в условиях пандемии коронавирусной инфекции является одной из критически важных задач. На это особое внимание обращали китайские врачи, которые первыми приняли на себя удар коронавируса.

Не во всех странах удалось обеспечить организацию работы медицинских учреждений таким образом, чтобы минимизировать риски для персонала.