Кишинёв, , 15:02 — REGNUM В Молдавии новых случаев заражения коронавирусом за минувшую ночь подтверждено не было, в стране на сегодняшний день 231 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

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По информации пресс-службы министерства здравоохранения, 58 случаев инфицирования новым коронавирусом являются завозными из-за границы, 173 случая — инфицирование внутри страны. Одиннадцать человек получили лечение от коронавируса.

Отмечается, что пациенты, поступившие в Республиканскую клиническую больницу, находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести, а состояние пациентов, госпитализированных в другие больницы оценивается как тяжелое и удовлетворительное.

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ИА REGNUM напоминает, ранее в Молдавию были доставлены 10 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавирусной инфекции.