Белгород, , 14:45 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусом официально зарегистрирован в Белгородской области, об этом 29 марта сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Это уже второй случай заболевания COVID-19 в регионе, первый случай был выявлен у девушки, которая затем отправилась на лечение в Москву.

27 марта власти заявили о подозрении на коронавирус у пяти человек. Ещё 2180 граждан находятся на карантинном режиме, большинство из них прибыли из-за рубежа.

За последние сутки на территории России зарегистрировано 270 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 26 регионах, общее число заболевших превысило 1,5 тыс. человек.