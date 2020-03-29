Москва, , 15:00 — REGNUM Ряд рекомендаций по защите детей от коронавирусной инфекции дали родителям специалисты Роспотребнадзора по городу Москве. Рекомендательные меры опубликованы 29 марта на сайте городского ведомства.

Прежде всего, на период ограничительных мероприятий в городе Москве для снижения риска инфицирования детей родителям рекомендовано исключить, либо максимально ограничить контакты детей с другими людьми. Для этого оптимально, если дети будут оставаться дома, где как минимум один раз в день нужно проводить влажную уборку со средствами дезинфекции и проветривать помещение.

Если предполагается вынужденный выход с ребёнком на улицу, родителям нужно провести беседу с ним об опасности заражения коронавирусом и о том, что за пределами дома не нужно прикасаться к каким-либо предметам (ручкам двери, кнопкам в лифте и т.п.), а после притрагиваться к лицу.

Полностью исключается в период ограничительных мероприятий посещение общественных мест, учреждений, развлекательных центров, а также детских площадок, парков и дворов. Гулять с ребёнком рекомендуется только на личном приусадебном участке, либо площадке индивидуального пользования. Посещение лесопарковых зон не рекомендовано при наличии там других гуляющих.

Следует дезинфицировать либо тщательно мыть с мылом все предметы, и упаковку продуктов сразу после доставки их домой. После возвращения домой обязательно снять уличную одежду, обработать антисептиком, а потом вымыть руки и открытые участки кожи с мылом, прополоскать рот и неглубоко нос.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекомендациях Роспотребнадзора по поддержанию себя в физической форме во время карантина.

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