Москва, , 14:37 — REGNUM Жителям Российской Федерации в связи с распространением коронавируса следует временно воздержаться от посещения храмов и оставаться дома. Об этом, как передает ТК Звезда, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя.

«Я призываю вас (жителей страны) … воздержаться от посещения храмов», — сказал патриарх, обращаясь к прихожанам.

По его словам, пока не будет особого патриаршего благословления следует исполнять рекомендации для избежания распространения коронавируса.

Как передавало ИА REGNUM, 29 марта в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией сообщили сотрудникам СМИ, что на территории России количество выявленных случаев заболевания COVID-2019 достигло 1534.

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