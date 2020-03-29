Липецк, , 14:35 — REGNUM В Липецкой области к 29 марта выявлен ещё один новый случай заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации регионального штаба.

Новую коронавирусную инфекцию выявили у пациента, ранее помещённого в Липецкую областную инфекционную больницу. Сейчас он проходит лечение. Состояние пациента медики оценивают как удовлетворительное.

Всего в регионе зарегистрировано шесть пациентов с подтверждённым коронавирусом.

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