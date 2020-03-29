Москва, , 14:29 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко перестать издеваться над всей планетой вывести дополнительные меры безопасности в связи с распространением коронавируса.

«Лукашенко издевается над всей планетой. Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей», — отметил Жириновский.

Он обратил внимание на число заражённых в республике.

«Уже несколько десятков человек там заражены, а потом будет несколько сотен, потом тысяч…» — предостерегает парламентарий.

«Так нельзя, Александр Григорьевич. Получается, что вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь, наконец», — просит Жириновский.