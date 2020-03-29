Кострома, , 14:24 — REGNUM В Костромской области начался пошив многоразовых гигиенических масок. Об этом сообщила генеральный директор Костромской областной аптечной базы Ольга Шульга.

Речь идет о средствах индивидуальной защиты, которые состоят из шести слоев марли. Их можно стирать, а потом носить снова. Кроме того, марлю можно периодически проглаживать раскаленным утюгом, что также ее дезинфицирует.

По словам Шульги, в целях профилактики средство индивидуальной защиты способно служить надёжным барьером от вирусов до 12 часов.

Еженедельно планируется выпускать порядка 50 тысяч таких марлевых масок многоразового использования.

Первая партия новых масок поступит в аптеки Костромской области в ближайшие дни.