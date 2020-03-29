Киев, , 14:21 — REGNUM Грузовой самолет авиационной компании SCAT с медицинскими средствами, предназначенными для противодействия распространению коронавирусной инфекции, приземлился в международном аэропорту «Брисполь» в Киеве. Об этом сообщается 29 марта на Telegram-канале офиса президента Украины.

Очередная партия медицинских изделий была доставлена из китайского города Сямынь.

На Украину было доставлено 300 тысяч респираторов, 35 тысяч защитных костюмов, 1,8 млн защитных масок, и иные средства защиты. После санитарной обработки и доставки груза на склад, он будет доставлен в больницы всех областей Украины. Также средства защиты передадут национальной полиции и военнослужащим.

Также пресс-служба офиса украинского президента анонсировала доставку отдельным рейсом ночью 100 тысяч тестов для ПЦР-диагностики коронавируса.

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ИА REGNUM напоминает, 29 марта в Киев прибыл поезд с гражданами Украины, эвакуированными из Москвы.