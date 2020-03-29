Ижевск, , 14:19 — REGNUM Удмуртское предприятие «Локомотив» увеличивает производство медицинских масок в два раза — до 220 тысяч штук в сутки. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На данный момент завод «Локомотив» изготавливает 100 тысяч одноразовых медицинских масок в сутки. Однако предприятие приобрело дополнительное оборудование и в течение нескольких дней готово удвоить выпуск медицинских масок и довести его до 220 000 в сутки.

Больше половины производимых на «Локомотиве» масок отправляется в медицинские учреждения. Пятая часть — для обеспечения сотрудников, которые постоянно находятся в контакте с большим числом людей — это работники общественный транспорт, МФЦ и другие, еще пятая часть поступает в свободную продажу в государственные аптеки. КРоме