Пекин, , 14:19 — REGNUM Заявление об остановке эпидемии коронавирусной инфекции сделал в ходе брифинга 29 марта официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн.

По данным Ми Фэна, по состоянию на 28 марта в Китае количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом составляет меньше трёх тысяч. Распространение эпидемии коронавируса на территории Китая признано остановленным.

Согласно последним данным, всего в Китае было зарегистрировано 81 439 случаев заражения COVID-19, из них излечились от инфекции 75 448 человек, скончались от последствий заболевания, вызванного коронавирусом 3300 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного ранее типа китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Возбудителем болезни стал коронавирус, получивший название COVID-2019. К 11 марта коронавирусная инфекция нового типа была выявлена в более, чем 100 странах мира. В связи с распространением заболевания ВОЗ объявила пандемию COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае зафиксировали еще 45 заразившихся коронавирусом