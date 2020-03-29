Вашингтон, , 14:19 — REGNUM Из магазина для Android-устройств Google Play удалено приложение InfoWars, через которое распространялась ложная информация о пандемии коронавируса. Об этом сообщает Wired.

Приложение InfoWars принадлежит американскому журналисту и конспирологу Алексу Джонсу. Через него он распространял свои статьи и видеоролики, а также информационные материалы других авторов.

В последних публикациях, распространяемых через это приложение, говорилось о неэффективности карантинных мероприятий для замедления вспышки коронавируса. Также в статьях и видеороликах рекламировались пищевые добавки, якобы защищающие от коронавируса.

В связи с этим в Google решили удалить приложение за распространение ложной информации. Отмечается, что до удаления его успели загрузить более ста тысяч пользователей.

«Сейчас, как никогда ранее, борьба с дезинформацией в Play Store является главным приоритетом для компании. Когда мы находим приложения, которые нарушают политику Play, распространяя вводящую в заблуждение или вредоносную информацию, мы удаляем их из магазина», — прокомментировали в Google.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта администрация социальной сети Twitter по требованию Роскомнадзора удалила ложные сообщения о введении в Москве комендантского часа.