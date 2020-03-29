Симферополь, , 13:58 — REGNUM Один из крупнейших производителей крымской косметики акционерное общество «Крымская роза» запускает производство антисептических средств. Предприятие планирует выпустит 20 тысяч спреев и 9 тысяч гелей с антисептическим эффектом. Об этом сообщает пресс-служба АО «Крымская роза».

Напомним, что в сложившейся ситуации пандемии коронавирусной инфекции спрос на антисептические средства вырос во много раз. Наличиствующих производственных мощностей для удовлетворения этого спроса естественно недостаточно.

В связи с этим многие предприятия по производству косметики налаживают выпуск антисептических средств.

АО «Крымская роза» уже в ближайшие дни запустит в производство серию антисептических средств, тем самым, избавив крымчан от проблемы дефицита этих товаров. Производитель выпустит 20 тысяч спреев и 9 тысяч гелей с антисептическим эффектом. Антисептики будут производится на основе изопропилового спирта с добавлением глицерина для увлажнения и эфирного масла лаванды, которое за счет глицерина остается на коже и пролонгирует антимикробное действие средства на руках.

Реализация данных средств будет осуществляться в фирменных магазинах «Крымской розы» в крупнейших торговых центрах Симферополя. Часть антиспетика будет отправлена в Москву.