Киев, , 14:14 — REGNUM На Украине от осложнений коронавирусной инфекции сегодня, 29 марта, скончался член совета директоров конфедерации строителей Украины, бывший заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Мищенко. Об этом сообщил глава конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Парцхаладзе, умерший неделю боролся за жизнь, у мужчины была сложная форма сахарного диабета.

«Сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали своё», — написал чиновник.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине вирусом COVID-19 заразилась депутат Рады Анна Скороход, а также депутат Запорожского областного совета Геннадий Фукс.

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Всего на территории Украины от осложнений коронавирусной инфекции скончались девять граждан. Численность инфицированных новым коронавирусом, по последним данным, составила 418 человек, за сутки заболевание коронавирусом подтвердили еще у 109 человек.