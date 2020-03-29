Ижевск, , 13:48 — REGNUM Ижевский концерн «Аксион» направил в городскую клиническую больницы №40 в московском поселке Коммунарка, где содержать заразившихся коронавирусной инфекцией аппараты искусственной вентиляции легких собственной разработки. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Особенность этих аппаратов заключается в том, что они мобильным. Аппараты разрабатывались для использования в каретах скорой помощи.

После тестирования аппараты пройдут процедуру сертифицирования.

Напомним, что при тяжелом течении коронавирусной инфекции у пациента развивается пневмония. Для поддержания жизнедеятельности организма необходима искусственная вентиляция легких. В условиях пандемии аппараты ИВЛ оказались в дефиците по всему миру.