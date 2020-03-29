Москва, 29 марта 2020, 13:43 — REGNUM Москву могут перекрыть после 5 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).
Говоря о работе Госдумы, Шеин выразил мнение, что число пленарных заседаний в течение недели с 30 марта по 5 апреля может быть увеличено.
«Думаю, неделя будет продлена на выходные, а потом Москву будут перекрывать», — сказал Шеин.
На фоне пандемии коронавируса введены дополнительные меры, направленные максимальное сокращение передвижения граждан по городу.
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