Москва, , 13:43 — REGNUM Москву могут перекрыть после 5 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Говоря о работе Госдумы, Шеин выразил мнение, что число пленарных заседаний в течение недели с 30 марта по 5 апреля может быть увеличено.

«Думаю, неделя будет продлена на выходные, а потом Москву будут перекрывать», — сказал Шеин.

На фоне пандемии коронавируса введены дополнительные меры, направленные максимальное сокращение передвижения граждан по городу.

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