Москва, , 13:38 — REGNUM Выпускники Московской школы практической психологии Московского института психоанализа сделали сайт, где люди смогут получить бесплатно до 15 апреля нужную им психологическую помощь. Консультации проводятся через сайт: https://psypod.online/

Организаторы акции сообщают, что она нацелена прежде всего на краткосрочную терапию людей, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции вынуждены находится в атмосфере всеобщей тревоги и неопределённости.

Такая помощь может понадобиться многим людям, в том числе и тем, которые находящимся в благополучной социальной ситуации и с устойчивой психикой.

Отмечается, что в большинстве случаев достаточно просто беседы, в ходе которой человек озвучивает свое беспокойство и страх перед будущим. Это возвращает человека в состояние «здесь и сейчас».