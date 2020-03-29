Ростов-на-Дону, , 13:36 — REGNUM В Ростовской области в режиме самоизоляции находятся 4 тыс. 290 человек. Всего медицинским наблюдением охвачены 4 тыс. 335 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 29 марта.

С начала вспышки COVID-19 под наблюдением врачей находились 5 тыс. 592 жителя региона, побывавшие в странах, где произошло массовое распространение коронавируса. 1 тыс. 569 человек, прошедшие тестирование на наличие инфекции, получили отрицательный результат.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области подтверждено два случая заболевания COVID-19. Пациенты госпитализированы в изолятор горбольницы №1 имени Семашко в Ростове-на-Дону и Азовскую районную больницу. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Ещё пять потенциальных носителей коронавирусу пройдут дополнительные исследования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области COVID-19 заподозрили у пяти человек