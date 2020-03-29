Киев, , 13:59 — REGNUM Украинские власти не организовали автобусы для развоза по домам своих граждан, прибывших утром 29 марта поездом из Москвы в Киев. Об этом 29 марта на своем telegram-канале сообщил украинский журналист Андрей Павловский, который встречал поезд с прибывшими гражданами и взял у них интервью, видеозапись которого была также опубликована журналистом.

По словам прибывших, сотрудники посольства Украины сообщили им при посадке в поезд в Москве о возможном развозе их по регионам и в данных целях у них поинтересовались, кто из какого региона. Но на деле никаких автобусов для развоза граждан предоставлено не было.

«Все подписали согласие на самоизоляцию, но многие опасаются, что обещанных мер невозможно будет придерживаться, если даже нормально добраться домой проблематично, ведь многие живут в отдалённых регионах», — отметил Павловский.

По его словам, среди опрошенных были те, кто заявил, что ничего сейчас их не ограничивает и они спокойно могут передвигаться по улицам Киева, хотя неизвестно, где они были и с кем контактировали до этого, а коронавирус не сразу после инфицирования начинает сопровождаться определенной симптоматикой.

По словам прибывших, отметил журналист, никаких тестов на коронавирус им проведено не было, им только измерили температуру тела. В поезде условия проезда были антисанитарными, никаких противоэпидемических мер принято не было, жидкого мыла в санузлах не было, а были лишь маленькие кусочки твердого мыла.

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ИА REGNUM напоминает, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил об ужесточении порядка въезда на Украину граждан, возвращающихся из-за рубежа. По словам Авакова, режим проверок граждан при въезде на Украину будет изменен, а также граждан будут отправлять на принудительную обсервацию.

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Отметим, что накануне границу Украины через пункты пропуска на западе страны пересекли порядка 22,5 тысяч граждан, для которых были организованы автобусы, обеспечившие развоз граждан по регионам Украины.